Развеян главный миф о пользе молока

Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала телеканалу "Звезда", почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в молоке из магазина. Об этом пишет РИА "Новости".

"При пастеризации молока кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая — не усваивается", — пояснила эксперт.

Она отметила, что это же касается и других молочных продуктов, например, творога.

При недостатке кальция нутрициолог рекомендовала добавлять в еду петрушку, в которой его "в десять раз больше".

Она добавила, что рекордсменами по содержанию этого важного микроэлемента являются мак и кунжут.

Ранее нутрициолог Татьяна Скирда посоветовала делать дома, а не покупать растительные аналоги молока в магазине, так как в них может содержаться большое количество добавок.