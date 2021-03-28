Какая связь между кофе и массой тела младенцев

Беременные женщины, употребляющие кофе, в будущем рожают детей с более низкой массой и размером тела, чем те, кто полностью отказался от подобных напитков. К такому выводу пришли ученые из Национального института Здоровья детей и человеческого развития им. Юнис Кеннеди Шрафер. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как пояснила доктор медицинских наук и один из авторов исследования Кэтрин Л. Грантц, их данные показали, что во время ожидания ребенка стоит ограничить или вовсе отказаться от кофеиносодержащих напитков.

Так, ученые проанализировали данные более двух тысяч женщин, находившихся на восьмой-тринадцатой неделе беременности. Они были здоровы и не курили, а с 10 по 13 неделю сдали образцы крови, которые исследовали на содержание кофеина и параксантина — соединения, вырабатывающегося при его расщеплении.