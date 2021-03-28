Вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
"Много лет назад японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь", — заявил он.
Также Мясников отметил, около 50 разновидностей этого вируса могут воздействовать на слизистые.
"И ряд этих вирусов может менять слизистые так, что дает толчок раку", — добавил он.
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