Об "инфекционном раке" рассказал доктор Мясников

Вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

"Много лет назад японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь", — заявил он.

Также Мясников отметил, около 50 разновидностей этого вируса могут воздействовать на слизистые.

"И ряд этих вирусов может менять слизистые так, что дает толчок раку", — добавил он.