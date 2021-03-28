Все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Это надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом. В принципе, можно сделать любую, любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день", — сказал он .

"Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трем показателям", — добавил Путин.