Все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов и являются лучшими на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Это надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом. В принципе, можно сделать любую, любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день", — сказал он .
"Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трем показателям", — добавил Путин.
Президент оценил три зарегистрированные российские вакцины от коронавируса.
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