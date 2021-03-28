Как быстро и правильно похудеть

Чтобы человек начал худеть, ему необходимо "перестроить голову" на новый лад, рассказал "360" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он пояснил, что быстро сбросить вес бывает сложно по множеству причин и напомнил о фразе "похудение начинается с головы".

Эксперт указал на различие в образе жизни худого и полного человека. Первый, мнению Гинзбурга, подвижнее, шустрее и имеет структурированную жизнь.

Однако не всегда человек может самостоятельно похудеть, поэтому некоторые прибегают к хирургическому вмешательству. Медик подчеркнул, что бариатрическую операцию стоит делать при третьей или четвертой степени ожирения — когда человек весит в два раза больше нормы. При этом до хирургического вмешательства нужно дойти самостоятельно, поняв, что это единственный шанс не умереть в ближайшие пять-десять лет.

"Она действует безотказно. Мы оперируем желудок, после этого пищевое поведение или становится невозможным, или становится ненужным, то есть человек физически не может много съесть", — пояснил диетолог, подчеркнув, что у человека могут возникнуть психологические проблемы.