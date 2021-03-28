Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что следующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам, если параллельно с вакцинацией произойдет быстрый рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине", — сказал глава ведомства канцлера в интервью изданию Bild am Sonntag.
"Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново", — пояснил Браун, добавив, что такой сценарий необходимо предотвратить "любой ценой".
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