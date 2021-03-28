Человек, чтобы чувствовать себя бодрее после зимы, должен делать не менее десяти тысяч шагов в день, а в неделю — 70 тысяч. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала терапевт и кардиолог Лидия Ионова, сообщает РИА "Новости".
Она напомнила, что ходьба лежит в основе жизнедеятельности человека — его тело приспособлено к движениям и физической активности, а не сидению за письменным столом.
Врач также предложила заняться скандинавской ходьбой, благодаря которой можно сжечь много калорий. Однако, Ионова призвала серьезно отнестись к правильности выполнения упражнения.
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