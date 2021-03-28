Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала "Российской газете", кто наиболее подвержен развитию рака толстой кишки, а также назвала микроэлементы, недостаток которых способствует его развитию.
Она отметила, что это заболевание входит в пятерку самых распространенных видов рака, а риск его развития с возрастом лишь увеличивается.
"В более чем 90% случаев он встречается у пациентов старше 50 лет", — заявила врач.
Смирнова добавила, что около 15% случаев передаются по наследству.
Врач подчеркнула, что большое количество жиров и недостаточное потребление клетчатки, кальция и фолиевой кислоты увеличивают риск развития этого заболевания.
Специалист рекомендовала по достижении сорокалетнего возраста посещать проктолога для проведения минимального обследования.
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