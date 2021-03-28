Как избежать развития самого распространенного вида рака

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала "Российской газете", кто наиболее подвержен развитию рака толстой кишки, а также назвала микроэлементы, недостаток которых способствует его развитию.

Она отметила, что это заболевание входит в пятерку самых распространенных видов рака, а риск его развития с возрастом лишь увеличивается.

"В более чем 90% случаев он встречается у пациентов старше 50 лет", — заявила врач.

Смирнова добавила, что около 15% случаев передаются по наследству.

Врач подчеркнула, что большое количество жиров и недостаточное потребление клетчатки, кальция и фолиевой кислоты увеличивают риск развития этого заболевания.

Специалист рекомендовала по достижении сорокалетнего возраста посещать проктолога для проведения минимального обследования.