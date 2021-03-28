Центр "Вектор" отслеживает все известные мутации коронавируса, они не влияют на иммунный ответ, формируемый вакциной "ЭпиВакКорона", заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков в эфире телеканала "Россия 24".
Рыжиков также отметил, что преимущество пептидной вакцины заложено в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.
"Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины", — сказал Рыжиков.
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