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Простые действия, которые помогут быстро заснуть: семь способов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Обычно бывает сложно заснуть, если что-то в ваших мыслях не даёт вам расслабиться. Но есть способы, которые помогут задремать буквально в считанные минуты.

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В среднем человеку требуется восемь часов сна, чтобы хорошо себя чувствовать и функционировать наилучшим образом. Итак, что же делать, если время идёт, а вы никак не можете сомкнуть глаз?

Ромашковый чай

Простые действия, которые помогут быстро заснуть: семь способов. действия, которые помогут быстро заснуть
Ромашковый чай. Фото: Pixabay.com

Чашка этого напитка - самый быстрый способ исправить ситуацию, когда вы изо всех сил пытаетесь уснуть. Ромашка известна своим естественным успокаивающим действием, говорят эксперты. Она улучшает качество сна и содержит антиоксидант апигенин, использующийся для лечения бессонницы.

Красная лампа

Широко известно, что синий свет от экрана смартфона нарушает сон. И если вы не в состоянии отключить ваш гаджет перед сном - то включите красную лампу. Красный свет нейтрализует свечение от экрана и стимулирует выработку мелатонина - регулятора циркадных ритмов. Тридцати минут с красной лампой будет достаточно, чтобы улучшить качество сна.

Маска для сна

Простой и надёжный способ заблокировать все световые раздражители, которые мешают уснуть. Когда глаза находятся в полной темноте - уснуть становится гораздо проще.

Медитация

Простые действия, которые помогут быстро заснуть: семь способов. действия, которые помогут быстро заснуть
Медитация. Фото: Pixabay.com

Не самый простой в освоении, но очень действенный метод, чтобы быстро расслабиться и заснуть. Понадобится время и руководство, чтобы научиться медитировать. Но когда вы научитесь - проблемы со сном навсегда останутся позади.

Чтение

Только не читайте триллер со смартфона перед сном! Выберите любой жанр, который вас расслабляет, и возьмите обычную бумажную книгу. Всего шести минут чтения обычно бывает достаточно, чтобы отвлечься от дневных мыслей и уснуть, показали исследования Гарвардской медицинской школы.

Свеча

Мерцающее пламя свечи хорошо расслабляет, но будет ещё лучше, если свеча ароматическая. Специалисты советуют зажигать лавандовые свечи перед сном - её аромат за две недели улучшит качество сна. Но не забудьте задуть свечу перед тем как заснёте.

Плотные шторы

Действенный способ нормализовать свой сон, если вы сбились с режима. Они избавят вас от раздражающего света фар, фонарей или полной Луны.

"Если ваш график был нарушен и вы ложитесь спать намного раньше или позже, чем обычно - задёрните окна плотными шторами. Это поможет вернуться к нормальному расписанию", - передаёт совет специалистов Express.

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Автор: Людмила Черткова
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