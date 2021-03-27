Экс-директор CDC заявил о созданном в лаборатории Уханя коронавирусе

Бывший глава Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд считает, что коронавирус появился в китайской лаборатории и начал распространяться в сентябре или октябре 2019 года в Ухане. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Предполагаю, что этот вирус начал распространяться где-то в сентябре-октябре в Ухане. Это мой вариант, это всего лишь мнение… я все еще думаю, что, скорее всего, основы этого патогена в Ухане были из лаборатории", — заявил Редфилд в интервью телеканалу CNN.