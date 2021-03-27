В России оценили планы Лукашенко создать «лучшую в мире» вакцину

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко создать "лучшую в мире" вакцину от коронавируса. Об этом пишет РИА "Новости".

Ранее белорусский лидер заявил, что для республики своя вакцина — дело чести. По его словам, препарат должен стать лучшим, потому что создается не на "голом месте".

Зуев напомнил, что Минск запустил промышленное производство российской вакцины "Спутник V".

"Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире!" — отметил ученый.

При этом он призвал не принимать слова белорусского лидера близко к сердцу.

"Лукашенко иногда хочет удивить публику и выражается, по-моему, не очень серьезно", — добавил специалист.