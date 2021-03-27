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Роспотребнадзор видит снижение заболеваемости ковидом в стране

Здоровье

В России намечается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Она проходит фазу стабилизации.

Так заявил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Однако, по его словам, в начале весны еще актуальны суточные колебания. И чтобы они не переросли в подъем, необходимо соблюдать меры предосторожности, а также осуществить вакцинацию.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT заявила, что в России сейчас нет оснований для закрытия страны из-за коронавируса.

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Автор: Михаил Закурдаев
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