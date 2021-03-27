У Байдена есть свои теории о происхождении коронавируса

У американского лидера Джо Байдена «есть собственные теории» насчет того, откуда взялся коронавирус. Однако он не будет их разглашать, а дождется мнения ученых.

Такой ответ он дал на вопрос журналистов из пула Белого дома, передает РИА «Новости».

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с критикой на сторонников "теории заговора", утверждающих, что природа COVID-19 - искусственная. Как написал врач в статье, опубликованной на его официальном сайте, он "лично" в то, что вирус изобретён в лаборатории, и в то, что это чьё-то биологическое оружие, не верит.

Точно так же ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, считает, что версия с лабораторным происхождением COVID-19 маловероятна.