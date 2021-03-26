Рекомендации жителям России, планирующим отдых летом, дал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
По данным НСН, он отметил, что лучше не ездить за границу, а провести отпуск на российской территории. А не переболевшим коронавирусом еще и сделать вакцинацию.
"Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле", — уточнил Онищенко.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что власти не будут "держать" тех граждан, которые России все же предпочтут зарубежные курорты.
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