Геннадий Онищенко советует отдыхать в России

Рекомендации жителям России, планирующим отдых летом, дал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По данным НСН, он отметил, что лучше не ездить за границу, а провести отпуск на российской территории. А не переболевшим коронавирусом еще и сделать вакцинацию.

"Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле", — уточнил Онищенко.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что власти не будут "держать" тех граждан, которые России все же предпочтут зарубежные курорты.