Врач рассказала о причинах и опасности хронической усталости

Постоянное чувство сонливости, хроническая усталость и раздражительность. С этими симптомами сталкивается большое количество россиян. Об этом сообщает Москва 24.

О причинах такого состояния организма и способах борьбы с ними сайту рассказала врач — эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

"Прежде всего это весна: за зиму мы исчерпали все свои запасы витаминов. И это может быть одним из вариантов гиповитаминоза ", — объяснила Иванникова.

Также в списке причин реакция организма на различные стрессы. В их числе финансовые трудности после пандемии, закрытия границ и другие.

Для борьбы с усталостью врач советует увеличить физическую активность, обратить внимание на то, достаточно ли вы употребляете витаминов, а также позаботиться о качестве сна.

"Нужно еще пересмотреть, сколько человек спит. Чтобы он ложился спать не позже 23:00. Если человек все эти моменты устраняет и все равно его беспокоит слабость и сонливость, в таком случае нужно обратиться к врачу", — отметила специалист.



Хроническая усталость, которая не снижается в течение 2 недель, поссле выполнения вышеперечисленных рекомендаций может говорить о ряде заболеваний. В их числе анемия, сахарный диабет, нарушение функций щитовидной железы и другие, подчеркнула Иванникова.