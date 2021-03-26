Около 44% москвичей имеют иммунитет к ковиду

Иммунитет к COVID-19 на данный момент имеют около 44% москвичей, что является довольно высоким показателем.

Так РИА «Новости» заявила заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова. По ее словам, это позволяет столице жить «почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями».

Ракова добавила, что почти миллион человек в Москве уже привит первым компонентом вакцины, а вторым - 80% от этого миллиона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уверил, что Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае 2021 года, так как к этому времени снизится число случаев заражения коронавирусом.