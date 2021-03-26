Макрон заявил о "мировой войне" посредством применения вакцин

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил о ведении "мировой войны нового типа". А причиной, как это часто бывает, Россия и Китай, "стремящиеся оказать влияние" на этот раз с помощью вакцин.

Макрон считает, что в данной ситуации Европе необходимо быть самостоятельной в производстве вакцин. Президент пообещал, что она станет крупнейшим производителе таковых. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

Макрон напомнил, что свои обязанности честно выполняют к омпании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca.

Однако в рамках проведенного опроса среди населения Франции, 26% респондентов высказались за вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V".