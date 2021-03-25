С производителей вакцин на Украине сняли ответственность за последствия

Теперь на Украине снята любая ответственность с производителей вакцин против коронавируса за любые последствия после прививок.

Закон был ранее внесен в Верховную Раду кабинетом министров. Сегодня данный акт подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Утверждается, что документ создан на основании рекомендации ВОЗ для обеспечения обязанностей, взятых Украиной в рамках механизма COVAX, а также для оперативности профилактических мер по противодействию коронавирусу.

В случае наступления после прививок неблагоприятных последствий компенсационные выплаты потерпевшим будет выплачивать государство. Закон будет действовать в течение четырех лет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине ищут способы ускорить поставку следующей партии вакцины AstraZeneca (Covishield) из Индии, пока производитель не передал оную другому заказчику.