Теперь на Украине снята любая ответственность с производителей вакцин против коронавируса за любые последствия после прививок.
Закон был ранее внесен в Верховную Раду кабинетом министров. Сегодня данный акт подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Утверждается, что документ создан на основании рекомендации ВОЗ для обеспечения обязанностей, взятых Украиной в рамках механизма COVAX, а также для оперативности профилактических мер по противодействию коронавирусу.
В случае наступления после прививок неблагоприятных последствий компенсационные выплаты потерпевшим будет выплачивать государство. Закон будет действовать в течение четырех лет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине ищут способы ускорить поставку следующей партии вакцины AstraZeneca (Covishield) из Индии, пока производитель не передал оную другому заказчику.
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