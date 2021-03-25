Эксперты рассказали о пользе "недооценённого" витамина К2

Потенциал некоторых витаминов и минералов, повышающих иммунную защиту организма, может быть использован в стратегии преодоления пандемии коронавируса.

В своих последних исследованиях учёные обратили внимание, что у пациентов с тяжёлым течением COVID-19 наблюдается низкий уровень витамина К. В то же время люди с отрицательным результатом теста на коронавирус показывают адекватный уровень этого витамина в организме.

Гораздо более известен и популярен витамин D, который тоже укрепляет иммунитет. Однако учёные называют витамин К недооценённым и рекомендуют принимать его в паре с витамином D для лучшего усвоения их обоих. Это может снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и тяжелого течения заболевания, пишет портал Natural Products Insider.

Витамин К, так же, как и D — жирорастворимый. В продуктах он содержится в виде К1 (филлохинон) и К2 (менахинон). Именно К2 помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 50%, а также сохранить прочность костей и замедлить старение кожи, уточняет Postimees. Наиболее богаты витамином К2 продукты животного происхождения.

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