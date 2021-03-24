Врачи назвали три несложных способа минимизировать риск возникновения рака.
Данными Всемирной организации здравоохранения поделилось издание Express.
Во-первых, речь идет о поддержании здорового веса, который является "противопоказанием" для двенадцати видов онкологических заболеваний. Во-вторых, пользу в этом плане приносит регулярная физическая активность.
И, как часто бывает, в борьбе с раком дает хороший результат здоровое питание. Врачи порекомендовали есть больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, а избегать красного мяса, газировок и — целиком — алкоголя.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты рак провоцируют. Это выпечка, сладкое, белый рис, белые макароны, белый хлеб.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.