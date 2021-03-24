ВОЗ назвала три несложных способа профилактики онкологии

Врачи назвали три несложных способа минимизировать риск возникновения рака.

Данными Всемирной организации здравоохранения поделилось издание Express.

Во-первых, речь идет о поддержании здорового веса, который является "противопоказанием" для двенадцати видов онкологических заболеваний. Во-вторых, пользу в этом плане приносит регулярная физическая активность.

И, как часто бывает, в борьбе с раком дает хороший результат здоровое питание. Врачи порекомендовали есть больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, а избегать красного мяса, газировок и — целиком — алкоголя.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты рак провоцируют. Это выпечка, сладкое, белый рис, белые макароны, белый хлеб.