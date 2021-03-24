В ряде земель Австрии запретят выходить из дома без нужды

Очередной локдаун из-за коронавируса разразится с 1 по 6 апреля в ряде федеральных земель Австрии. Причина — критическая ситуация с вирусом британской мутации.

В частности, будет введено круглосуточное ограничение на выход из жилого помещения без уважительной причины. В офисах и рабочих помещениях, где находится больше одного человека, обязательно ношение масок.

Закрыты будут сферы услуг, связанные с контактом с телом клиента, а также торговля, кроме аптек и продуктовых магазинах.

Ранее после шквала критики канцлер Германии Ангела Меркель отменила "пасхальный локдаун", назвав это решение ошибкой.