Воспитание ребёнка — это огромный труд. Очень важно не допустить в этом процессе ошибок, ведь неправильное воспитание детей может отрицательно повлиять на формирование личности маленького человека и на его психологическое развитие.

О самых распространённых ошибках родителей в воспитании детей в интервью "Правде.Ру" рассказала детский и семейный психолог Олеся Владимировна Покусаева.

"В первую очередь это физическое насилие, которое является распространённым вариантом наказания в российских семьях. Также часто встречается эмоциональное насилие — когда родители упиваются своей властью, считают, что ребёнок полностью находится под их контролем и не учитывают его мнение.

Ещё одна ошибка — это лживость родителей. Причём лживость бывает разных видов. Иногда родители скрывают от детей какую-то правду под предлогом того, что так будет лучше. Например, ситуация, когда мать скрывает от сына информацию о его отце, потому что тот избивал её. И материнский страх ребёнок подсознательно чувствует.

Или, например, в семье, где у родителей плохие отношения, но при этом они говорят своим детям о том, что семья — это великая ценность. Дети чувствую, что это лживый посыл.

Всё это губительно действует на психику детей и очень сильно её разрушает.

Часто слишком занятые родители откупаются от детей дорогими игрушками, вместо того, чтобы уделять своим детям внимание. Дети ценят простую прочитанную сказку на ночь. Или даже рассказанную или придуманную мамой или папой больше, чем красивую книгу и что-то ещё.

Можно сидеть и вырезать с ребёнком снежинку из простой бумаги или из тетрадного листа, а можно купить "Лего" за бешеные деньги, но ценность этого "Лего" будет невысокой, просто потому, что дети чувствуют, что от них откупаются, а истинного внимания и любви они не видят", — заключила собеседница "Правды.Ру".