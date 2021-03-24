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Свежевыжатые соки могут быть опасны

Здоровье » Здоровье и профилактика

Свежевыжатый сок может навредить здоровью, если его пить в больших количествах или натощак, заявила в интервью "Звезде" диетолог Анна Белоусова.

Свежевыжатые соки могут быть опасны

Чрезмерное употребление соков приводит к тому, что организм получает больше углеводов, чем нужно. Это может негативно отразиться на здоровье поджелудочной железы.

Однако в южных регионах нашей планеты свежевыжатые соки очень популярны.

Так, жители Турции пьют их в течение дня, и у них не возникает никаких проблем со здоровьем. Для жителей России эти напитки не так привычны, поэтому могут оказаться вредными.

Белоусова рекомендует в день пить не более стакана свежевыжатого сока.

"Хочется два стакана — пожалуйста, но тогда после еды, не на голодный желудок. После еды у нас включились и поджелудочная железа и печень, и желудок на активное переваривание пищи, тогда ничего страшного не будет", — пояснила она.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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