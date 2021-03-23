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Итальянский Минздрав заявил об открытости вакцине "Спутник V"

Здоровье

Италии нужны и важны все вакцины против коронавируса, включая и российский "Спутник V" — в данном случая нет места предубеждениям.

Итальянский Минздрав заявил об открытости вакцине "Спутник V"

Так утверждает итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца. Единственный критерий, который он выдвигает — это эффективность и безопасность. В этом плане для него достаточно решения Европейского агентства лекарственных средств.

О своей "открытости" в отношении российской вакцины министр неоднократно заявлял до этого. Однако еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон полагает, что "Спутник V" Европе не потребуется, так как четырех одобренных вакцин вполне хватит для полноценной вакцинации населения.

При этом многие государства не против того, чтобы закупиться в том числе "Спутником V", "не ожидая" решений брюссельских чиновников, полагают в медицинских кругах.

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Автор: Михаил Закурдаев
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