Как отличить глазной тик от серьёзной болезни

Глаз может дёргаться у человека по различным причинам, однако сначала надо убедиться, что причина кроется не в стрессе, пояснил телеканалу "Звезда" невролог Рустем Гайфутдинов.

Он отметил, что при помощи тика организм реагирует на хроническое перенапряжение. Однако причина может крыться в блефароспазме (непроизвольном сокращении круговой мышцы глаза) или лицевом гемиспазме (заболевание нервной системы, при котором у человека непроизвольно сокращаются мышцы лица с одной стороны).

"Нужно различать, это тик или другая история", — пояснил невролог.

В первом случае сокращается только определённая часть лицевой мышцы, а при блефароспазме человек будто "подмигивает". При этом тик имеет психологическую природу, а блефароспазм — органическую.