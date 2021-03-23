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Как отличить глазной тик от серьёзной болезни

Здоровье » Здравоохранение

Глаз может дёргаться у человека по различным причинам, однако сначала надо убедиться, что причина кроется не в стрессе, пояснил телеканалу "Звезда" невролог Рустем Гайфутдинов.

Он отметил, что при помощи тика организм реагирует на хроническое перенапряжение. Однако причина может крыться в блефароспазме (непроизвольном сокращении круговой мышцы глаза) или лицевом гемиспазме (заболевание нервной системы, при котором у человека непроизвольно сокращаются мышцы лица с одной стороны).

"Нужно различать, это тик или другая история", — пояснил невролог.

В первом случае сокращается только определённая часть лицевой мышцы, а при блефароспазме человек будто "подмигивает". При этом тик имеет психологическую природу, а блефароспазм — органическую.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь
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