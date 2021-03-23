Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о своём опыте вакцинации и призвал пожилых людей ответственно отнестись к здоровью и привиться от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Конечно же, людям старшего возраста, которые в чистом виде являются единственной группой риска по медицинским показаниям, это нужно сделать обязательно. Потому что люди старшего возраста, у которых есть проблемы с эндокринной системой, сердечно-сосудистой, с новообразованиями, являются наиболее уязвимой группой с точки зрения заражения и, конечно же, с точки зрения последствий", — сказал Онищенко.
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