Голикова назвала дату выпуска вакцины «Ковивак» в гражданский оборот

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в интервью телеканалу "RT", что первые поставки вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта. Об этом пишет РИА "Новости".

"С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по "ЭпиВакКороне": уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки "КовиВака" центра Чумакова", — сказала она.