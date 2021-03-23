Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в интервью телеканалу "RT", что первые поставки вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта. Об этом пишет РИА "Новости".
"С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по "ЭпиВакКороне": уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки "КовиВака" центра Чумакова", — сказала она.
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