Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "RT" выразила надежду, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.
"А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", — сказала Голикова.
Раннее Голикова призвала всех граждан сделать прививку от коронавируса. Она пояснила, что скоро начнется сезон отпусков и перед поездкой на отдых необходимо обезопасить себя и своих близких.
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