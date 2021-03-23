Когда можно будет ходить без масок

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "RT" выразила надежду, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.

"А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", — сказала Голикова.

Раннее Голикова призвала всех граждан сделать прививку от коронавируса. Она пояснила, что скоро начнется сезон отпусков и перед поездкой на отдых необходимо обезопасить себя и своих близких.