Лучший витамин против старения - в зелени

Дефицит витамина К, содержащийся в зелёных продуктах, может ускорить старение, рассказала телеканалу "Звезда" кандидат медицинских наук, заведующая областным диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.

При его недостатке в организме снижается интерлейкин, из-за чего начинаются проблемы в иммунной системе, а старение организма ускоряется.

"То есть это (витамин К — Прим. ред.) предотвращает возрастные явления", — заявила врач.

По словам Пичугиной, витамин относится к жирорастворимым. Он нужен для синтеза белков и участвует в работе свёртываемости крови.

Много витамина К содержится в продуктах зелёного цвета, например, шпинате, салате-латуке, капусте, а также в печени.