Дефицит витамина К, содержащийся в зелёных продуктах, может ускорить старение, рассказала телеканалу "Звезда" кандидат медицинских наук, заведующая областным диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.
При его недостатке в организме снижается интерлейкин, из-за чего начинаются проблемы в иммунной системе, а старение организма ускоряется.
"То есть это (витамин К — Прим. ред.) предотвращает возрастные явления", — заявила врач.
По словам Пичугиной, витамин относится к жирорастворимым. Он нужен для синтеза белков и участвует в работе свёртываемости крови.
Много витамина К содержится в продуктах зелёного цвета, например, шпинате, салате-латуке, капусте, а также в печени.
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