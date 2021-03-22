ЕС обвиняют в приверженности геополитике в вопросе со "Спутником V"

Заявление еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона о том, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прокомментировал известный греческий врач Федор Игнатиадис.

"Вакцинация европейских граждан в большинстве государств-членов ЕС отстает от графиков, установленными Европейской комиссией. Среди причин — задержки с поставкой. Обе дозы вакцины в большинстве стран Союза получили от 7 до 9%", — заявил он. Он отметил, что есть исключения: Венгрия, а также Сербия. Эти государства, по словам Игнатиадиса, решили "не ждать брюссельских бюрократов" и закупить вакцину в России и Китае. Также интерес к "Спутнику" проявили Словакия, Австрия, Люксембург и Чехия. Даже "настороженные" прибалты из Эстонии и Швеции не возражают против этой вакцины, уверяет медик.

Но, по его словам, Еврокомиссия все же не собирается включать российскую вакцины в свой портфель закупок, так как он "закрыт".

"Брюссель… оторван от тревог граждан ЕС, которым безразличны геополитика и "грандиозный" план по отрыву России от Европы", — заявил Игнатиадис РИА "Новости".

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что данные по российской вакцине выглядят "довольно хорошо".