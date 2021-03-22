Доктор Крюков предупредил об опасности коронавируса для ЛОР-больных

Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к COVID-19, а пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма. Об этом сообщил РИА "Новости" главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского Андрей Крюков.

"Безусловно, пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции, так как входными воротами для неё является слизистая оболочка респираторного тракта. Ослабление местных защитных механизмов при патологии ЛОР-органов повышает риск заражения коронавирусом", — сказал Крюков, отвечая на вопрос, действительно ли люди с ЛОР-заболеваниями относятся к группе риска по коронавирусу.