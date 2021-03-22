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Учёные из США нашли неожиданную пользу больших бёдер

Здоровье » Здравоохранение

Женщины с более высоким уровнем жира в организме защищены от риска смерти от заболеваний сердца лучше по сравнению с теми, у кого его меньше. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Учёные из США нашли неожиданную пользу больших бёдер

Исследователи проанализировали данные национального опроса о состоянии здоровья с 1999 по 2014 годы и оценили сведения о более чем 11 тысяч человек в возрасте от 20 лет. Их разделили на четыре группы по комплекции.

В первой были люди с низкой мышечной массой и низким содержанием жира, во второй — с малым количеством мышц и высоким процентом жира, в третьей находились те, у кого была большая мышечная масса и низкое содержание жира.  После этого для каждой из категорий рассчитали коэффициенты смертности от болезней сердца.

Учёные определили, что смертность от сердечных заболеваний у женщин с большой мышечной массой и высоким содержанием жира в организме на 42 процента ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало. Однако у женщин с большой мышечной массой и низким содержанием жира не было особых преимуществ перед теми, у кого оба показателя были низкими.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь
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