«Закапывается в нос»: какую вакцину разработает «Вектор»

Центр "Вектор" готовится к разработке вакцины от коронавируса для применения через нос, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас мы ожидаем дальнейшего совершенствования и расширения производства и совершенствования самой вакцины, в частности, так же, как наши коллеги из института Гамалеи, мы готовимся к разработке интраназальной формы", — сказал Рыжиков.