Центр "Вектор" готовится к разработке вакцины от коронавируса для применения через нос, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
"Сейчас мы ожидаем дальнейшего совершенствования и расширения производства и совершенствования самой вакцины, в частности, так же, как наши коллеги из института Гамалеи, мы готовимся к разработке интраназальной формы", — сказал Рыжиков.
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