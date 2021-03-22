Как долго "ЭпиВакКорона" защищает от COVID-19

Минпромторг сообщил о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"

Производство вакцины "ЭпиВакКорона" в России к июлю может достигнуть 5,5 миллионов комплектов. На данный момент произведено 365 тысяч двойных доз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Что касается вакцины "ЭпиВакКорона", мы последовательно выходим на промышленные масштабы производства. К работе подключены два индустриальных партнера — это компания "Герофарм" в Санкт-Петербурге и "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске. На сегодня они сделали первые 365 тысяч двойных доз, а к июлю должны обеспечить выпуск 5,5 миллионов комплектов препарата", — сказал Мантуров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

Глава Центра "Вектор", в свою очередь, сообщил, что в апреле планируется выйти на производство 1,5 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона", в мае — 3 млн, в июне — 5 млн.

Как долго "ЭпиВакКорона" защищает от COVID-19

Вакцина "Эпиваккорона" защищает от коронавируса год, при необходимости возможна ревакцинация без ограничений и после других вакцин, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Мы рассчитываем, что в течение года вакцина будет обеспечивать защиту против нового коронавируса. В любом случае, при необходимости данную вакцину за счет её самой платформы, потому что в ней нет ничего лишнего, можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз. То есть, через год, раз в год, ежегодно без каких-либо ограничений. В том числе после применения других вакцин для профилактики COVID-19", - сказал Максютов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.