Вакцинация детей от коронавируса возможна с четырёх лет, точный возраст ещё определяется, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Детей надо будет разделить на несколько групп. Начинать надо с возраста, безусловно, 17-12 или 13 (лет), мы сейчас над этим работаем с педиатрами", — рассказал Гинцбург.
Следующая группа, как предполагает разработчик "Спутника V", будет возрастом от 8 лет.
"Дальше я затрудняюсь это прогнозировать, наверное, 3-4 года. И возможно, мы опустимся на более низкую возрастную группу… У нас разработана, запатентована и сейчас проводятся, фактически, начинаются клинические испытания интраназальной формы этого "Спутника V". Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста", — добавил Гинцбург.
Такая форма препарата, как уточнил эксперт, по текущим данным "совершенно лишена каких-то побочных эффектов".
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