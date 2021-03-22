Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник V", которые можно хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, поступили в медучреждения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Хочу еще сообщить, что первые серии препарата "Спутник V" при температуре хранения от +2 до +8 уже в незамороженном виде поступили в медицинские организации", — рассказал он.
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