В больницах появился "Спутник V", который можно хранить без заморозки

Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник V", которые можно хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, поступили в медучреждения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Хочу еще сообщить, что первые серии препарата "Спутник V" при температуре хранения от +2 до +8 уже в незамороженном виде поступили в медицинские организации", — рассказал он.