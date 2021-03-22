Маврикий одобрил применение российской вакцины "Спутник V"

Республика Маврикий стала 55 государством мира, одобрившим применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Маврикий, которая стала 55 государством мира, одобрившим применение препарата. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", — заявили в фонде.

Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Вакцина "Спутник V" пользуется высоким доверием регуляторов и входит в портфель вакцин 55 стран во всех регионах мира. РФПИ приветствует решение регулирующих органов Маврикия одобрить применение препарата "Спутник V", который обладает эффективностью 91,6% и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.