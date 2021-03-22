Врач-диетолог рассказала о пользе жвачки для здоровья глаз

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала телеканалу "Звезда", что для поддержания здоровья глаз необходимо употреблять продукты с высоким содержанием бета-каротина, а также можно время от времени жевать жвачку. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В первую очередь это черника и голубика. Но делать из ягод варенье не стоит — в нём для глаз не останется ничего интересного", — заявила врач.

Диетолог отметила, что содержащиеся в чернике и голубике вещества стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва.

"Жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз. Но жевать её следует в разумных пределах", — отметила она.