Кортунов прокомментировал заявление еврокомиссара о "Спутнике V"

В заявлении еврокомиссара Тьерри Бретона о российской вакцине "Спутник V" присутствует элемент политизации. Ряд стран ЕС при некоторых обстоятельствах могут выбрать закупки "Спутник V" напрямую у Москвы, если ЕС не станет делать это централизованно, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Бретон ранее заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее он говорил, что "Спутник V" — хорошая вакцина, но необходимо наладить её производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь

"Я думаю, что, во-первых, очевидно, что в данном заявлении присутствует элемент политизации. Это подтверждает подозрение, что отношение к российской вакцине не совсем объективное, не вполне справедливое. В конце концов, одной вакциной больше (в ЕС) — никому бы хуже от этого не было. Такое заявление, мне кажется, подтверждает те опасения, которые у России были на этот счёт", — сказал Кортунов.