В России из-за пандемии коронавируса может произойти всплеск заболеваемости туберкулезом, предупредил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.
Он подчеркнул, что это заболевание никуда не уходило, а из-за COVID-19 люди не проходили обследования.
"Нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке", — рассказал врач, отметив, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших, а в России — от 60 до 100.
Кроме того, по словам Мясникова, у медиков снижаются возможности лечения туберкулеза из-за резистентности инфекции к антибиотикам.
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