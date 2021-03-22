Врач предупредил россиян об угрозе вспышки смертельной болезни

В России из-за пандемии коронавируса может произойти всплеск заболеваемости туберкулезом, предупредил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подчеркнул, что это заболевание никуда не уходило, а из-за COVID-19 люди не проходили обследования.

"Нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке", — рассказал врач, отметив, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших, а в России — от 60 до 100.

Кроме того, по словам Мясникова, у медиков снижаются возможности лечения туберкулеза из-за резистентности инфекции к антибиотикам.