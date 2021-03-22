В ВОЗ связали появление коронавируса с торговлей животными в Китае

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие появление COVID-19 в китайском Ухане, предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования, чтобы выяснить происхождение COVID-19.

Сообщается, что эксперты ВОЗ разработали четыре основных гипотезы возможного происхождения вируса. По их словам, прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане маловероятно, так как, скорее всего, существовал промежуточный переносчик вируса. Также исследователи сомневаются в искусственном происхождении COVID-19 и не разделяют теорию, в соответствии с которой причиной появления COVID-19 стала лабораторная утечка вируса. Существует также гипотеза, которую разделяет КНР, о передаче вируса через зараженную пищу.