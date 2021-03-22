В Японии выявили первый случай передачи COVID матерью новорожденному

Первый случай возможной передачи коронавируса от матери к новорожденному ребенку зарегистрирован в Японии, сообщил в понедельник, 22 марта, телеканал NHK.

По данным исследователей Японской педиатрической ассоциации, вирус был выявлен у младенца с помощью теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) сразу после его рождения, однако проблем со здоровьем у него нет.

Всего в ходе исследования были получены данные 1124 медучреждений Японии, из которых в 31 больнице к концу августа 2020 года родились 52 ребенка у матерей, инфицированных коронавирусом. Только у одного из этих младенцев тест ПЦР дал положительный результат.