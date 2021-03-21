ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca

ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС), заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе.

"Министр здравоохранения, господин Звели Мкизе … сообщает о завершении продажи приобретенных нами вакцин AstraZeneca. Министерство в последние недели должно было убедиться, что все страны-члены, обозначенные командой АС по закупке вакцин как реципиенты вакцин, соответствуют требованиям и получили все регулятивные одобрения, разрешения и лицензии для распределения вакцин в соответствующих странах", — говорится в заявлении.

Как отмечается, первая партия вакцин будет распределена по девяти государствам, список стран не уточняются.