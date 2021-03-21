Реабилитолог рассказал о восстановительной гимнастике для легких

Как научиться управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мы задействуем ресурс наших легких меньше чем наполовину, уверен специалист. Однако, по его словам, это можно исправить.

"Мы не задействуем полностью ресурс наших легких — дышим процентов на 30-40%. Вы сами можете это проверить — вы делаете вдох, и он очень короткий, а если делать целенаправленный вдох, он будет длинный, объемный. Самое простое, что вообще можно делать — научиться пользоваться дыханием и задержками", — пояснил Сандул.

Сандул считает, что дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции.

"Чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму — технику дыхания, которая известна в Индии, в практике йоги. Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха. Так вы растягиваете легкие, легочная система начинает развиваться", — объяснил специалист.