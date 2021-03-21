Гинзбург назвал продукты, влияющие на работу мозга

К полезной для мозга еде относятся рыба, яйца и овощи с бета-каротинами и каротиноиды, рассказал "Звезде" диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

В рыбе содержится большое количество Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот — они нужны для построения мембран нервных клеток. Поэтому в рацион медик посоветовал включить скумбрию или лосось. По его словам, стоит обратить внимание и на яйца — желтки богаты фосфолипидами, которые также нужны для создания мембран.

"Третий продукт — это окрашенные овощи типа тыквы, моркови, перца, томатов ", — пояснил Гинзбург, подчеркнув, что содержащиеся в них бета-каротины и каротиноиды обладают антиоксидантными свойствами.

Цитрусовые, особенно апельсины, богаты кверцитином — противовоспалительным веществом, защищающим сосуды и клетки головного мозга от повреждения. Также медик посоветовал добавлять в блюда приправы — имбирь, куркуму, чеснок и перец. Они влияют на мозг и защищают клетки от преждевременного старения.