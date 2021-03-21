Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса Алексеева рассказали в беседе с "RT", почему возникают постоянные головные боли и когда стоит обратиться к специалисту.
Ярцева объяснила, что причину можно определить по продолжительности, частоте и сопутствующим симптомам.
"В любом случае в первую очередь головная боль провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом. Поэтому очень важно следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса", — отметила она.
Специалист отметила, что часто головные боли возникают у тех, кто подолгу работает за компьютером, поскольку страдает шейный отдел позвоночника, что вызывает напряжение мышц.
Таким людям в качестве профилактики необходимы регулярные гимнастика и массажи.
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