Врачи назвали причины постоянных головных болей

Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса Алексеева рассказали в беседе с "RT", почему возникают постоянные головные боли и когда стоит обратиться к специалисту.

Ярцева объяснила, что причину можно определить по продолжительности, частоте и сопутствующим симптомам.

"В любом случае в первую очередь головная боль провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом. Поэтому очень важно следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса", — отметила она.

Специалист отметила, что часто головные боли возникают у тех, кто подолгу работает за компьютером, поскольку страдает шейный отдел позвоночника, что вызывает напряжение мышц.

Таким людям в качестве профилактики необходимы регулярные гимнастика и массажи.