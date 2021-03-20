Симптомы, которые указывают на смертельное заболевание

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал периодически обращать внимание на цвет ногтей на руках, так как его изменения могут указывать на серьезное заболевание.

"Это хорошо, если у вас там синдром желтого ногтя или синдром зеленых ногтей, это в общем-то не смертельно, это инфекция. А если — меланома, смертельно опасная опухоль, которую вы должны вовремя увидеть", — сказал он.

Мясников также отметил, что меланому можно обнаружить в полости рта и в ягодичной складке.