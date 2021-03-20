Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Об этом она сообщила в интервью изданиям медиагруппы Funke.
"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание для AstraZeneca: ты сначала выполняешь свой контракт с Европой, после чего начинаешь поставки в другие страны", — предупредила фон дер Ляйен.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Текущее положение дел в российской экономике не блестящее, но элиты попытаются законсервировать ситуацию в своих целях. Однако народ любые "элиты" ненавидит.