Глава Еврокомиссии пригрозила компании AstraZeneca

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Об этом она сообщила в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание для AstraZeneca: ты сначала выполняешь свой контракт с Европой, после чего начинаешь поставки в другие страны", — предупредила фон дер Ляйен.