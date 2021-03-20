Эксперты считают, что вакцинация лучше защищает от COVID-19, чем приобретенные после заболевания антитела. Об этом пишут "Известия".
Американские ученые выяснили, что из-за стремительного распространения и постоянной мутации коронавирус эволюционирует. В связи с этим, выработанные организмом антитела после предыдущего заражения намного хуже защищают от нового штамма SARS-CoV-2.
Кроме того, специалисты отметили, что "в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее", чем у переболевших ранее.
"Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет в любом возрасте", — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.
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