Ученые объяснили отличия антител после вакцины и перенесенного COVID-19

Эксперты считают, что вакцинация лучше защищает от COVID-19, чем приобретенные после заболевания антитела. Об этом пишут "Известия".

Американские ученые выяснили, что из-за стремительного распространения и постоянной мутации коронавирус эволюционирует. В связи с этим, выработанные организмом антитела после предыдущего заражения намного хуже защищают от нового штамма SARS-CoV-2.

Кроме того, специалисты отметили, что "в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее", чем у переболевших ранее.

"Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет в любом возрасте", — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.